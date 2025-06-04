Kapadokya Bisiklet Festivali Başlıyor! - Son Dakika
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Spor

Kapadokya Bisiklet Festivali Başlıyor!

Kapadokya Bisiklet Festivali Başlıyor!
04.06.2025 17:24
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14-15 Haziran'da Kapadokya'da bisiklet heyecanı yeniden doğacak, katılımcılar unutulmaz deneyim yaşayacak.

Kapadokya'da bisiklet heyecanı geri dönüyor. Kapadokya Bisiklet Festivali'nde heyecan 14-15 Haziran tarihlerinde zirve yapacak.

Türkiye'nin doğa harikası Kapadokya, yeniden Bisiklet Festivali'ne hazırlanıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını konuk edecek organizasyon kapsamında toplu sürüşler ve turlar da düzenlenecek. Kapadokya'nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasındaki festivalde katılımcılar unutamayacakları bir deneyim yaşayacak. Spor ile bölgenin kültürüne de dikkat çekecek Kapadokya Bisiklet Festivali, yerel lezzet tanıtımlarından birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

3 ayrı parkurda heyecan dorukta

Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında Salcano sponsorluğunda 'Büyük Sürüş' 111 kilometrelik parkurda koşulacak. Amatör bisikletçilerin yer alacağı Büyük Sürüş, 14 Haziran Cumartesi günü Ürgüp merkezden sabah 08.00'de verilen startla yol, gravel ve e-gravel sporcuları pedal basacak. 15 Haziran Pazar günü ise Kapadokya'nın en güzel vadilerini ve rotalarını içinde barındıran Gravel ve E-Gravel yarışı düzenlenecek. 50 kilometrelik parkur, Ürgüp merkezden saat 09.00'da başlayacak ve aynı yerde sona erecek. Aynı gün dağ bisikleti (MTB ve E-MTB) tutkunları da 50 kilometrelik parkurda patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basacak.

Ayhan Güney: "Doğa ve spor meraklılarını yeniden bir araya getireceğiz"

Organizasyon kurucu ortağı Aydın Ayhan Güney, "Kapadokya Bisiklet Festivali, bölgenin doğal güzelliklerini sporla buluşturan önemli etkinliklerden biri olmaya devam ediyor. 2018 yılından bu yana ara verdiğimiz yarış, ulusal ve uluslararası sporcuları bir araya getirecek. Doğal parkurlar ve eşsiz vadilerde gerçekleştireceğimiz organizasyonda, doğa ve spor meraklılarını Kapadokya'nın eşsiz manzarasıyla yeniden bir araya getireceğiz" dedi.

"Bölgenin spor turizmine önemli katkı sunacak"

Kapadokya Bisiklet Festivali'nin bölgenin spor turizmine önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Güney, "Büyük Sürüş etkinliğimiz 111 kilometrelik parkuruyla; yol, gravel ve e-gravel sporcularını bir araya getirecek. Bunun yanında 50 kilometrelik 2 ayrı parkurumuz daha var. Zorlu arazide patika tırmanışları, engelleri aşma gibi birçok teknik beceri katılımcılar tarafından sınanacak. Cumartesi ve pazar gününü yapacağımız organizasyonda etapların hepsi Ürgüp merkezden başlayarak yine aynı noktada sonlanacak. Bütün bisiklet severleri ve bisiklet meraklılarını bekliyoruz" diye konuştu.

"Tüm dünyanın dikkatini çekiyor"

Aydın Ayhan Güney, yalnızca spor etkinliği yapmadıklarını ifade ederek, "Aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da destek sunuyoruz. Spor ile turizmi yılın her ayına yayma çabamız sayesinde Kapadokya bütün bir yıl bu konuda hareketlilik yaşıyor. Bu coğrafyanın tanıtımı ve ülke ekonomisine katkısının yanı sıra doğal güzelliği de bu yarışlar sayesinde tüm dünyanın dikkatini çekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kapadokya, Turizm, Kültür, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kapadokya Bisiklet Festivali Başlıyor! - Son Dakika

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