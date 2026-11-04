Kapadokya'da 4-7 Kasım'daki balon şampiyonasında ilk gün uçuşları iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kapadokya'da 4-7 Kasım'daki balon şampiyonasında ilk gün uçuşları iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapadokya\'da 4-7 Kasım\'daki balon şampiyonasında ilk gün uçuşları iptal edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kapadokya'da 4-7 Kasım'da ilk kez düzenlenen sıcak hava balonu şampiyonasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk gün uçuşları iptal edildi. Federasyon Başkanı Emre Şahin, hava şartları uygun olursa yarışmaya devam edileceğini söyledi.

TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından Kapadokya'da ilk kez düzenlenen sıcak hava balonu şampiyonasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk gün uçuşları iptal edildi. 4-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada, hava koşullarının uygun olması halinde ilerleyen günlerde yarışmaların yapılması planlanıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin, Kapadokya'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde uçuşların hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirtti. Güvenlik komitesinin değerlendirmeleri sonucunda uçuşların iptal edildiğini ifade eden Şahin, hava şartlarının uygun hale gelmesi durumunda yarışmaya devam edeceklerini söyledi.

'KAPADOKYA'NIN SPORTİF KAPASİTESİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Sıcak hava balonunun federasyon açısından önemli bir branş olduğunu vurgulayan Şahin, "Sıcak hava balonu bizim için çok önemli bir branş. Üyesi bulunduğumuz Dünya Hava Sporları Federasyonu açısından da oldukça prestijli bir spor dalı. Kapadokya, dünyaca bilinen ve ülkemiz için son derece önemli sıcak hava balonu lokasyonlarından biri" dedi.

Federasyon olarak sorumluluk alanlarındaki branşlarda aktif olmayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, sıcak hava balonunda da gelecek yıllarda daha fazla sportif organizasyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Şahin, "Federasyonumuzda göreve geldiğimizden itibaren ana statümüzde yer alan branşlarda mümkün olduğunca aktif olmayı amaçlıyoruz. Sıcak hava balonu da bunlardan biri. Önümüzdeki yıllarda daha fazla yarışma düzenleyerek Kapadokya'nın sıcak hava balonu kapasitesine sportif anlamda katkı sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Emre ŞahinKapadokyaTurizmSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kuraları çekildi Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
19:03
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
18:40
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:10:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Kapadokya'da 4-7 Kasım'daki balon şampiyonasında ilk gün uçuşları iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android