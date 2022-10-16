Kapadokya'nın kalbi hafta sonu Ultra-Trail koşusu için attı - Son Dakika
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Kapadokya'nın kalbi hafta sonu Ultra-Trail koşusu için attı

16.10.2022 15:39

- Kapadokya'nın kalbi hafta sonu Ultra-Trail koşusu için attı 75 ülkeden, 2 bin 224 koşucu Kapadokya'nın masalsı atmosferinde koştu.

- Kapadokya'nın kalbi hafta sonu Ultra-Trail koşusu için attı

NEVŞEHİR - 75 ülkeden, 2 bin 224 koşucu Kapadokya'nın masalsı atmosferinde koştu. Kapadokya'nın spor turizminde yükselen markası Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de rekorlar kırılırken, organizasyon tüm katılımcılardan tam not aldı. Yarışın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Üst düzey standartlarda gerçekleştirilen organizasyonun kapanış gününde Kapadokya Çocuk Koşusu renk kattı. Elit koşucularla parkura çıkan minikler, eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Organizasyonun Ödül Töreni, Ürgüp Meydanı'ndaki EXPO Alanı'nda düzenlendi. Üç farklı yarışta dereceye giren sporcular, madalyalarıyla birlikte özel ödüllerin de sahibi oldular.

Kapadokya'da rekorlar kırıldı!

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in 119 kilometrelik en uzun parkurun birincisi erkeklerde 12: 20: 57 derecesiyle Türk koşucu Oğuzhan Emre Singer oldu. Aynı parkurun kadınlar birincisi 16: 23: 11 derecesiyle Ukraynalı koşucu Ivana Kolaric oldu.

63 kilometrelik Salomon Cappadocia Medium-Trail parkurunda kadınlarda Türk koşucu Aysel Yalaç birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu, İngiliz koşucu Owen Davies oldu. Aysel Yalaç, 06: 02: 12 derecesi ile Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) parkurunda kadınlar kategorisinin rekorunu kırdı.

38 kilometrelik Salomon Cappadocia Short-Trail parkurunda kadınlarda Rus koşucu Ekaterina Troshanova, erkeklerde ise Türk koşucu Mestan Turhan birinci sırada tamamladı. Mestan Turhan, 02: 44: 30 derecesi ile Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) parkurunda erkekler kategorisinin rekorunu kırdı.

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Kaynak: İHA

Kapadokya, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kapadokya'nın kalbi hafta sonu Ultra-Trail koşusu için attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'nın kalbi hafta sonu Ultra-Trail koşusu için attı - Son Dakika
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