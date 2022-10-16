63 kilometrelik Salomon Cappadocia Medium-Trail parkurunda kadınlarda Türk koşucu Aysel Yalaç birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu, İngiliz koşucu Owen Davies oldu. Aysel Yalaç, 06: 02: 12 derecesi ile Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) parkurunda kadınlar kategorisinin rekorunu kırdı.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in 119 kilometrelik en uzun parkurun birincisi erkeklerde 12: 20: 57 derecesiyle Türk koşucu Oğuzhan Emre Singer oldu. Aynı parkurun kadınlar birincisi 16: 23: 11 derecesiyle Ukraynalı koşucu Ivana Kolaric oldu.

Kaynak: İHA

Kapadokya, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kapadokya'nın kalbi hafta sonu Ultra-Trail koşusu için attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.