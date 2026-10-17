Kapadokya Ultra Trail'de 73 ülkeden 3 bine yakın sporcu yarışa başladı - Son Dakika
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Kapadokya Ultra Trail'de 73 ülkeden 3 bine yakın sporcu yarışa başladı

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Kapadokya Ultra Trail\'de 73 ülkeden 3 bine yakın sporcu yarışa başladı
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Kapadokya'da düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail'de 73 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu, 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda yarışa başladı. Organizasyon, bölgenin uluslararası tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlıyor.

Kapadokya'da düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışlarında heyecan başladı. 73 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı organizasyonda 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda mücadele eden sporcular, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında zorlu bir dayanıklılık sınavı veriyor.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Salomon Cappadocia Ultra Trail ile dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları buluşturuyor. 73 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı organizasyon, bölgenin uluslararası tanıtımına ve spor turizmine de katkı sağlıyor. Yarışlar kapsamında saat 07.00'de Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 119 kilometrelik ve Salomon Cappadocia Medium Trail'in 63 kilometrelik parkurlarıyla birlikte takım yarışlarının startı verildi. Saat 10.00'da ise Salomon Cappadocia Short Trail'in 38 kilometrelik parkuru ile bu kategorideki takım yarışı başladı. Kapadokya'nın vadileri, peribacaları ve engebeli arazisi arasında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, belirlenen mesafeleri tamamlamak için mücadele ediyor. Farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlar, katılımcılara hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını ortaya koyma fırsatı sunuyor.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Kapadokya'da buluşturan organizasyon, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası spor dünyasına tanıtırken Kapadokya'nın spor turizmindeki konumunu da güçlendiriyor.

Kaynak: İHA
KapadokyaTurizmSporSon Dakika

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