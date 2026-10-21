Kapalı Kale taraftarları 25 Ekim'de Pendikspor maçı için İstanbul'a gidecek - Son Dakika
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Kapalı Kale taraftarları 25 Ekim'de Pendikspor maçı için İstanbul'a gidecek

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Kapalı Kale taraftarları 25 Ekim\'de Pendikspor maçı için İstanbul\'a gidecek
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TFF 1. Lig lideri Kayserispor'un 12. haftada deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçı için Kapalı Kale taraftarları İstanbul'a gidecek. Hareket 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece 00.00'da KBN buluşma noktasından yapılacak; deplasman listeleri Perşembe 12.00'de kapanacak.

Kayserispor taraftarları, pazar günü oynanacak Pendikspor maçında takımın yanında olmak için İstanbul'a gidecek.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor'un 12. haftada deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçında Kapalı Kale taraftarları, takımın yanında olacak. Kapalı Kale taraftarlar derneğinden yapılan açıklamada "Sevdamızın peşinde, armanın izinde bu kez Pendik deplasmanına gidiyoruz! Deplasman organizasyonumuz kapsamında, 25 Ekim Pazar günü oynanacak Pendikspor karşılaşması için hareketimiz, 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece saat 00.00'da, KBN buluşma noktasından gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Deplasman listelerimiz Perşembe günü saat 12.00'de sona erecektir. Bu saatten sonra listeye isim eklenmeyeceğinden, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Maç biletlerinin ücreti henüz netleşmemiş olup bilet fiyatı belli olduğunda ve satışa çıktığında gerekli bilgilendirme tarafımızca ayrıca yapılacaktır" ifadelerine yer verildi

Kaynak: İHA
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