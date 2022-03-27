Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu - Son Dakika
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Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu

27.03.2022 23:06
Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu

Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, 2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu.

Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, 2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son durağı Wagrain Etabı, bugün oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Simge Yalçın, Merve Çelebi, Bahanur Gökalp üçlüsünden oluşan Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, yarı finalde Çekya 1 takımına 2-1 yenilerek final şansını yitirdi.

Ardından üçüncülük maçında madalya için sahaya çıkan milli takım, İtalya'yı 2-0 (15-12, 15-5) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu - Son Dakika


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