Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı'nda başladı - Son Dakika

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapılan müsabakalarla başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF ve Buruciye AŞ iş birliğiyle Sivas'ta Yıldız Dağı'nda düzenlenen şampiyona, erkekler kategorisinde oynanan eleme karşılaşmalarıyla start aldı.

Eleme maçlarının ardından ana tabloya yükselen takımlar, Yıldız Dağı Gençlik Spor Kulübü, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Sivas Özel İdare Spor Kulübü oldu.

Şampiyona, yarın kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanacak ana tablo karşılaşmaları ile devam edecek.