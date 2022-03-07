Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı'nda devam ediyor - Son Dakika

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde ana tablo karşılaşmalarıyla sürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Buruciye AŞ. iş birliğiyle Sivas'taki Yıldız Dağı'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, eleme karşılaşmalarını başarıyla geçen takımlar sahaya çıktı.

Ana tabloya yükselen kadınlarda 8, erkekler de ise 10 takım kıyasıya mücadele etti. Şampiyona, yarın devam edecek.

Turnuvaya katılan sporculardan Derya Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'dan Kumluca Belediyesini temsil ettiklerini, 3 yıldır kar voleybolu sporuyla uğraştığını belirterek, "Güzel bir turnuva oluyor. Kar voleybolu ülkemizde yeni başlayan bir spor. Diğer şehirlerde de birçok turnuvaya gittik ama Sivas'ta gerçekten çok güzel bir organizasyon yapılmış." dedi.

Elemeyi başarıyla geçtiklerini anlatan Ayhan Karademir ise "Turnuvaya Kayseri'den Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adına katılıyoruz. Şu an ana tablodayız ve ilk maçımızı yapacağız. Daha önce de Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin düzenlediği turnuvaya katılmıştık. Yıldız Dağı'nı çok beğendik. Pistleri, sahaları, her şey çok güzel." diye konuştu.

Şampiyonaya Antalya'dan katılan sporculardan Ceren Elmez de çok uzun yoldan geldiklerini fakat organizasyonu ve Yıldız Dağı'nı çok beğendiklerini vurguladı.