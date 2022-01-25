Kar yağışı sportif faaliyetleri olumsuz etkiledi

Türkiye'yi etkisi altında bulunduran yoğun kar yağışı, sportif faaliyetlerin ertelenmesine neden oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu, 29-30 Ocak 2022 tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda yapılması planlanan 20 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası'nın yoğun kar yağışı ve olumsuz kış şartları nedeniyle 2-3 Şubat tarihlerine ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Oryantiring Federasyonu da Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonasının "hava şartları" kaynaklı 5-6 Şubat tarihlerinde yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
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