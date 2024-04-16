Kara Kartal\'da neler oluyor? Mert Günok ve Semih Kılıçsoy\'un durumu ciddi

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Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve ezeli rakiplerinin çok gerisinde kalan Beşiktaş'ta sakatlık krizi yaşanıyor.

MERT VE SEMİH'İN DURUMU CİDDİ

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'un sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Semih Kılıçsoy ve Mert Günok'un uyluk üst adale grubunda gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile oynadığı mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubu (İliopsoas ve Obturatör eksternus)'nda gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?

Semih Kılıçsoy'un, Süper Lig'in 33. haftasında cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert Günok'un ise durumunun son kontrollerden sonra netleşeceği öğrenildi.