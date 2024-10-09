Karabük İdman Yurdu Kupaya Veda Etti

Spor

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Karabük İdman Yurdu evinde Bursa Nilüfer Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup olup kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Karabük İdman Yurdu, sahasında Bursa Nilüfer FK ile karşı karşıya geldi. Bursa temsilcisi Nilüfer FK, Rüştü Hanlı, Bertu Alican Özyürek, Cüneyt Balçık ve Emin Can Uysal'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. - KARABÜK