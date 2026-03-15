Karabük İdman Yurdu, Sebat Gençlikspor\'u 1-0 Yendi

TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde karşılaştığı Sebat Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Onur Bingöl, Mert Altan Çakır, Anıl Gökberk Sarı
Karabük İdman Yurdu: Haktan Şentürk, Mustafa Can Birol, Aslan Gök, Osman Boz, Mertcan Koç, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz, Seyit Ali Kahya (Caner Can Kaya dk. 78), Kaan Erdoğan, Mehmet Turgut (Barış Sungur dk. 70), Berkcan Cengiz (Muhammed Emin Temel dk. 84)
Sebat Gençlikspor: Ahmet Daş, Abdülkadir Öksüz, Talha Özcan, Ahmet Arda Tuzcu, Veysel Sönmezsoy, Berat Can Sebat (Zekeriya Bulut dk. 76), Yasin Dülger, Halil Duman (Boran Tütünci dk. 81), Oğuzhan Özleşen, Rahmi Salih Kaya (Ahmet Baha Bilgin dk. 76), Harun Özcan (Samet Bulut dk. 62)
Gol: Berkcan Cengiz (dk. 65) Karabük İdman Yurdu
Kırmızı kart: Veysel Sönmezsoy (dk. 52) (Sebat Gençlikspor)
Sarı kartlar: Aslan Gök, Samet Balkaya, Caner Can Kaya (Karabük İdman Yurdu), Talha Özcan, Muhammet Doğukan Kalkışım, Yasin Dülger, Boran Tütünci (Sebat Gençlikspor) - KARABÜK
