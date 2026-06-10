Karabük\'te ANALİG güreş grup müsabakaları başladı

Karabük'te gerçekleştirilen açılış seremonisiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) güreş grup müsabakaları başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ANALİG güreş grup müsabakaları, 7 ilden yaklaşık 250 sporcu ve antrenörün katılımıyla başladı.

Türk güreşinin geleceğini oluşturan genç sporcuların mücadele edeceği müsabakaların açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış programında konuşan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Anadolu Yıldızlar Ligi'nin genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek tüm sporcu ve antrenörlere başarı diledi.

Törene Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, hizmet müdürleri, şube ve ilçe müdürleri ile federasyon ve bakanlık temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından sporcuların geçit töreni gerçekleştirildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Karabük'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarında genç sporcular, grup aşamasını geçerek bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. - KARABÜK