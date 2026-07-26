Karabük’te Filenin Sultanları’nın şampiyonluk maçı dev ekranda izlendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmasının heyecanı, Karabük Belediyesinin düzenlediği Yazlık Sinema etkinliğinde vatandaşlarla birlikte yaşandı.

Karabük Belediyesince kurulan dev ekranda final karşılaşmasını takip eden vatandaşlar, Filenin Sultanları'nın ikinci FIVB Dünya Milletler Ligi şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema etkinliğinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile oynadığı FIVB Milletler Ligi final mücadelesini dev ekrandan izledi.

Karşılaşma boyunca milli takımın her sayısında büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, ay-yıldızlı ekibin 3-1'lik galibiyetiyle gelen şampiyonluğu alkışlar ve tezahüratlarla kutladı.

Türk bayraklarıyla milli coşkuya ortak olan sporseverler, marşlar eşliğinde tarihi zaferi birlikte yaşamanın sevincini paylaştı.