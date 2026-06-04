Karabük'te Okul Sporları Futbol Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Karabük'te Okul Sporları Futbol Müsabakaları Başladı

Karabük\'te Okul Sporları Futbol Müsabakaları Başladı
04.06.2026 13:24
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Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol Türkiye Birinciliği başladı, 8 Haziran'da sona erecek.

Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı.

Türkiye'nin 8 farklı ilinden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı organizasyon 8 Haziran'da sona erecek.

Müsabakaların açılış seremonisi Onur Futbol Sahası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış programına Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, ilçe müdürleri, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Programda konuşan İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye'nin dört bir yanından Karabük'e gelen sporcuları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm takımlara başarılar diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise okul sporlarının gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimindeki önemine vurgu yaparak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış seremonisinin ardından başlayan müsabakalarda takımlar Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

Karabük'te 4-8 Haziran tarihleri arasında devam edecek organizasyon sonunda dereceye giren takımlar ödüllerine kavuşacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Karabük, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük'te Okul Sporları Futbol Müsabakaları Başladı - Son Dakika

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