Karabük\'te Oturarak Voleybol 1. Ligi Müsabakaları Başladı

Gedizli Kick Boksçu Muhammed Keskin Avrupa İkincisi Oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Halk Merkezi bünyesinde açılan kick boks kurslarında eğitim gören Muhammed Keskin, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'nda 94 kg ve 94+ kg kategorilerinde Avrupa ikincisi oldu. Keskin, Türkiye'yi temsil etmek için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, tecrübe ile şampiyonluğa gideceklerini söyledi. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan önderliğinde başlayan kurslar sayesinde yetenekli kick boksçuların yetiştirildiğini ifade eden Keskin, Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ve antrenörlerine teşekkür etti.