Karabük\'te voleybol finalinde Jandarma-Emniyet karma takımı şampiyon oldu

Karabük'te düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları voleybol turnuvasında Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü karma takımı şampiyonluğa ulaştı.

Kamu çalışanları arasında dayanışmayı artırmak ve spor alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki voleybol müsabakaları tamamlandı.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı ile Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü karma takımı karşılaştı.

Mücadeleyi kazanan Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü karma takımı, turnuvayı birinci sırada tamamladı. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı ikinci, Karabük Üniversitesi üçüncü, İl Sağlık Müdürlüğü ise dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törende şampiyon takıma kupası, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve şube müdürleri tarafından verildi.