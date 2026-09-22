Karabük'teki Yenice MTB Cup'ta Kayseri U17 sporcuları 5 madalya kazandı - Son Dakika
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Karabük'teki Yenice MTB Cup'ta Kayseri U17 sporcuları 5 madalya kazandı

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Karabük\'teki Yenice MTB Cup\'ta Kayseri U17 sporcuları 5 madalya kazandı
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Karabük'te 19-20 Eylül 2026'da yapılan Yenice MTB Cup'ta Kayseri'yi temsil eden sporcular U17 kategorilerinde 5 derece aldı. U17 Kadınlar'da Beyzanur Çemç birinci, Berranur Erden ikinci, Melisa Aykaç üçüncü; U17 Erkekler'de Metin Uğur birinci, Nazım Bekar üçüncü oldu.

Karabük'te düzenlenen Yenice MTB Cup müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden sporcular, U17 kategorilerinde elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

19-20 Eylül 2026 tarihlerinde Karabük'te gerçekleştirilen Yenice MTB Cup müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti. U17 Kadınlar kategorisinde Kayseri, adeta kürsüyü domine etti. Sporculardan Beyzanur Çemç birinci, Berranur Erden ikinci ve Melisa Aykaç ise üçüncü olarak müsabakayı tamamladı. U17 Erkekler kategorisinde ise Metin Uğur birinci, Nazım Bekar üçüncü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; elde ettikleri başarılı sonuçlarla Kayseri'yi gururlandıran sporcular tebrik edilirken, başarılarında emeği bulunan Antrenör Bayram Eroğlu'na teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Metin UğurKarabükKayseriYeniceEylülSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'teki Yenice MTB Cup'ta Kayseri U17 sporcuları 5 madalya kazandı - Son Dakika
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