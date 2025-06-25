Karabük'ten Boksçular Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika
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Karabük'ten Boksçular Milli Takıma Davet Edildi

Karabük\'ten Boksçular Milli Takıma Davet Edildi
25.06.2025 13:14
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Nezir Pusat Çankaya ve Gürkan Gübay, Genç Erkek Boks Milli Takımı kampına çağrıldı.

Karabük'ten iki sporcu Genç Erkek Boks Milli Takımı kampına davet edildi.

Türkiye dereceleri ve şampiyonluğu bulunan Nezir Pusat Çankaya ve Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurulu tarafından Genç Erkek Boks Milli Takımı'na seçilen Gürkan Gübay, eylül ayında Çekya'da düzenlenecek Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nın hazırlık kampına çağrıldı.

Ağrı'da 28 Haziran'da başlayacak hazırlık kampına davet alan iki sporcu çalışmalarını sürdürüyor.

Babasının tavsiyesi ve Rocky filmi sayesinde boksa başladığını söyleyen Nezir Pusat Çankaya, "Yaklaşık 8-9 yıldır boks yapıyorum. 2023'te Türkiye ikinciliğim, 2024'te ikinciliğim ve 2025'te Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliğim olmak üzere toplam dört derecem var. 28 Haziran - 18 Temmuz arasında milli takım kampına gidiyorum. İnşallah orada seçilip güzel çalışıp Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum. Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü sporcusuyum. Antrenörüm Baykan Arslan. Üzerimde onun emeği çok" dedi.

Çankaya, hedefinin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Türkiye Şampiyonluğu'nu Karabük'te kazanırken çok heyecanlıydım. Ailen ve arkadaşlarım hepsi burada takip etti. Ağrı'da yarı finalde kaybettim ama hiç moralimi bozmadım. Milli takım kampına davet aldım. İnşallah orada daha iyi yerlere geleceğiz. Türkiye temsil edeceğiz inşallah. Hedefim inşallah hocamla birlikte Avrupa, Dünya ve olimpiyat madalyası almak" ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurulu tarafından milli takıma seçilen Gürkan Gübay ise okulda ettiği bir kavgadan sonra babasının yönlendirmesi ile boksa başladığını ifade ederek, "Boksa 13 yaşında babamın tavsiyesi ile başladım. Okulda kavga etmiştim. Ondan sonra babam beni boksa yönlendirdi. Dört yıldır devam ediyorum. Karabük'te ve Ağrı'da gerçekleştirdiğim maçlardan sonra Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurulu milli takıma beni davet etti. Orada daha güzel çalışıp milli takıma girmeyi Avrupa'da ve dünyada ülkemizi temsil etmeyi istiyorum. İlerideki hedeflerim Baykan hocam ile birlikte Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanmak. İnşallah nasip olur" şeklinde konuştu.

Gübay, Karabük'te Türkiye, Avrupa ve dünyada başarı yakalayan sporcuların kendilerini motive ettiğini söyledi.

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı antrenörlüğü görevine getirilen Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü Antrenörü Baykan Arslan, "Öncelikle Federasyon Başkanımız Suat Hekimoğlu'na, Yönetim Kurulu'muza ve Milli Takımlar Teknik Kurulumuza teşekkür ediyorum. Genç Kadınlar Milli Takım Antrenörü olarak beni görevlendirdiler. Bizim de bu görevi layıkıyla yapacağımıza inanıyorum. Daha önce de şu anki olimpiyatta oynayan sporcularımızın birçoğunun altyapısı benim dönemimde olmuştu" dedi.

Antrenör Arslan, Kastamonu'da 28 Haziran'da kampa başlayacaklarını aktararak, "21 günlük kampımızın başlangıcı olacak. Hazırlıklarını tamamladık. Sporcularımız davet edildi. Yaklaşık 40 kişilik bir sporcu kafilesiyle Kastamonu'da kampa başlayacağız. Bundan sonra iki ülkeyle ikili kamp yaptıktan sonra Çekya'da eylül ayında yapılacak olan World Boxing U19 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karabük'ten Boksçular Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika

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