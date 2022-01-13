Karabük'ün master ve veteran takımları haftayı kayıpsız kapattı

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Batı Karadeniz Ligi ile Elit Master Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden Karabük takımları haftayı kayıpsız kapattı.

TMVFL Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden Karabük Aydınlıkevler Veterenlar, ligin 9. haftasında Soğuksu Futbol Sahası'nda Çankırı Belediyespor Veteranlar'ı ağırladı.

Aydınlıkevler, sahadan Suat Gergen ve Levent Öğeç'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Bulunduğu ligde Karabük takımları arasında en çok puanı toplamayı başaran Aydınlıkevler'in hedefi liderlik.

Kentin diğer takımı Yaşa ve Yaşat Veteranlar'da ligin güçlü ekiplerinden SBD Kdz Ereğli Veteranlar takımı ile Safranbolu Sahası'nda karşılaştı.

Rakibini Şenol Sürül, Cumhur Temellioğlu ve Erkan Çakır'ın attığı gollerle 3-1 yenen Yaşa ve Yaşat, üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

Safranbolu Veteranlar ise deplasmanda karşılaştığı Kastamonu Masterler ile 2-2 berabere kaldı. Takımın gollerini Ahmet Şahin ve Soner Karalal kaydetti.

Elit Master Batı Karadeniz Ligi A grubunda lider olan Karabük Elit Master takımı, yine bir diğer Karabük takımı olan Karabük Veteranlar ile Beşbinevler Sahası'nda karşılaştı. Karabük Elit Master takımı, sahadan 11-1 gibi farklı skorla galip ayrıldı.