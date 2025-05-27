Karacabey\'de Açık Yüzme Havuzu Yenileniyor

Karacabey Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı'ndaki açık yüzme havuzunu yaza hazırlıyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçen belediye ekipleri, havuzda kapsamlı tadilat ve bakım çalışmaları yürütüyor. İç ve dış cephe boyamaları ile teknik kontrollerin titizlikle sürdüğü çalışmaların, Kurban Bayramı sonrası tamamlanarak havuzun yeniden halkın kullanımına sunulması hedefleniyor.

Karacabey Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan açık yüzme havuzu da kapsamlı bir tadilattan geçiriliyor.

Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak başlattığı çalışmalar kapsamında yüzme havuzunun iç ve dış cephe boyamasını gerçekleştirirken, tesis genelinde de bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Hem estetik hem de hijyen açısından titizlikle yürütülen çalışmaların Kurban Bayramı sonrası tamamlanarak havuzun halkın hizmetine açılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediye olarak vatandaşların yaz aylarında sağlıklı ve güvenli alanlarda vakit geçirmesini önemsediklerini belirterek şunları söyledi: "Vatandaşlarımızdan açık yüzme havuzunun yeniden hizmete girmesi yönünde yoğun talepler aldık. Bu talepleri göz ardı edemezdik. Belediye olarak, havuzun bakım ve tadilat çalışmalarına hız verdik. İç ve dış cephe boyamaları, çevre düzenlemeleri ve teknik kontroller titizlikle sürüyor. Amacımız, hemşehrilerimize yaz sıcaklarında kaliteli ve hijyenik bir sosyal alan sunmak. Çalışmalarımızı bayram sonrası tamamlayarak havuzumuzu tekrar hizmete açacağız."

Öte yandan aydınlatma ve park-bahçe çalışmalarıyla daha da güzelleşen Atatürk Kültür Parkı, özellikle yaz aylarında çocuklar, gençler ve ailelerin uğrak noktası haline gelirken, açık yüzme havuzunun hizmete açılmasıyla birlikte parkın cazibesi daha da artacak ve vatandaşlar keyifli bir yaz geçirme imkanı bulacak. - BURSA