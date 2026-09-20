Karadağ, Erciyes'teki kamp merkezinin dünyanın en güzel tesisi olacağını söyledi - Son Dakika
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Karadağ, Erciyes'teki kamp merkezinin dünyanın en güzel tesisi olacağını söyledi

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Karadağ, Erciyes\'teki kamp merkezinin dünyanın en güzel tesisi olacağını söyledi
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Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Erciyes'te atletizm pistinin tartan dökümünün başladığını ve 10-15 günde biteceğini söyledi. Karadağ, tesisin dünyanın en önemli kamp merkezlerinden biri olacağını ve sprint yarışları için ideal yükseklik sunduğunu belirtti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinin tamamlanmasıyla tesisin dünyanın en önemli kamp merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Kayseri'de bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nu takip etmek için kente gelen Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun süredir atletizm altyapısına önem verdiğini ve özellikle atletizm için gerekli olan tartan pistlerin dökülmesinin hemen hemen tüm illerde tamamlandığını dile getirdi.

Türkiye'nin teşkilatlanma olarak en büyük federasyonlarından biri olduklarını belirten Karadağ, "Biz 81 ilde, 953 ilçede çok ciddi bir teşkilatı olan federasyonuz. Bu sebeple de çok sayıda sporcumuza alan sağlamak zorundayız. Kıymetli Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın Kayseri'ye gelmesi neticesinde de Kayseri'de Türkiye'de ilk, dünyada da en önemli, yüksek performans, yüksek kamp merkezini yapmak durumundayız. Bugün itibariyle 'Bismillah' dedik. Tartan pistini dökmeye başladık inşallah." diye konuştu.

"Özellikle sprint yarışları için çok ideal yükseklik"

Ahmet Karadağ, yapımı süren pistin Türk atletizmine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Tartan pistin tamamlanmasıyla tesisin dünyanın en önemli kamp merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Türk atletizminin bu yeni tesisle çok başarılı dereceler elde edeceğine inanıyorum. Çok güzel bir tesis kazandı. 47 senedir atletizmin içindeyim. 47 sene öncesinden hayal edemeyeceğimiz bu kadar güzel tesisleri Türkiye'ye kazandırdıklarından dolayı herkese minnettarız. Dünyada böyle tesisler çok az. Herkes yüksek irtifa için Kenya'ya, Etiyopya'ya gitmekteydi ancak bizim bu tesis dünyanın en güzel tesisi olacak. Çok mutluyuz. Tartan pistin dökülmesi 10-15 gün içinde bitecek. Altı kulvarda bir taraftan pist var. Hatta bazı sporcular kendi ülke rekorlarını kırmak için gelecek, kamp yapacak. Yarışlar yapacağız. Özellikle sprint yarışları için çok ideal yükseklik. O yükseklikte dünya rekoru kıranlar da olabilir. Hayırlısıyla güzel dereceler çıkacak."

Kaynak: AA
Ahmet KaradağAtletizmErciyesKaradağSporSon Dakika

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