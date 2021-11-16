Karadağ Milli Futbol Takımı'nda Türkiye maçı öncesi yeni Covid-19 vakası

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bu gece Türkiye'yi konuk edecek Karadağ Milli Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu Uros Djurdjevic, maçta forma giyemeyecek.

Karadağ Milli Takımı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Djurdjevic'in testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği belirtildi.

Forvet oyuncusu Djurdjevic, Türkiye'ye karşı oynanacak maçta kadroda yer alamayacak.

Karadağ'da Covid-19'a yakalanan Stevan Jovetic, Nebojsa Kosovic ve Adam Marusic, Hollanda maçında olduğu gibi Türkiye maçında da forma giyemeyecek.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.