Üye Girişi
Karadağ Milli Futbol Takımı'nda Türkiye maçı öncesi yeni Covid-19 vakası - Son Dakika

Karadağ Milli Futbol Takımı'nda Türkiye maçı öncesi yeni Covid-19 vakası

16.11.2021 16:38
Karadağ Milli Futbol Takımı'nda Türkiye maçı öncesi yeni Covid-19 vakası

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bu gece Türkiye'yi konuk edecek Karadağ Milli Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu Uros Djurdjevic, maçta forma giyemeyecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bu gece Türkiye'yi konuk edecek Karadağ Milli Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu Uros Djurdjevic, maçta forma giyemeyecek.

Karadağ Milli Takımı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Djurdjevic'in testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği belirtildi.

Forvet oyuncusu Djurdjevic, Türkiye'ye karşı oynanacak maçta kadroda yer alamayacak.

Karadağ'da Covid-19'a yakalanan Stevan Jovetic, Nebojsa Kosovic ve Adam Marusic, Hollanda maçında olduğu gibi Türkiye maçında da forma giyemeyecek.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Futbol Federasyonu, Karadağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karadağ Milli Futbol Takımı'nda Türkiye maçı öncesi yeni Covid-19 vakası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti 17:51 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Fatih Terim, 17:43 Fatih Terim, "Kalsın" derse iş bitecek! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirime gitmeye hazır İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan zam 17:35 İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan zam
Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı 17:09 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Emekli maaşını alabilmek için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı 15:24 Emekli maaşını alabilmek için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı

Son Dakika Haberleri
17:58 Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi
17:50 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:49 Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor
17:36 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı
17:29 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatışma!
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi         
17:58
Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor         
17:49
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı         
17:37
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:48
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 18:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Karadağ Milli Futbol Takımı'nda Türkiye maçı öncesi yeni Covid-19 vakası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement