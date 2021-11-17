Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak

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A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçı olan Karadağ deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve Katar vizesi almak için play-off turuna kalmayı başardı.

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Karşılaşmaya şok bir golle başlayan A Milli Takım, 4. dakikada Beciraj'ın fileleri sarsmasıyla 1-0 geriye düştü. Bu golün ardından rakip kalede baskısını artıran milliler 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından gelen golle skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken teknik direktör Stefan Kuntz, ikinci yarıya Orkun Kökçü'yle başladı. Alman hocanın bu hamlesi 60. dakikada karşılık buldu. Genç yıldız, ceza sahası dışından attığı enfes golle Ay-Yıldızlı ekibe galibiyeti getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı.

"DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ"

Karşılaşmanın ardından attığı golle gecenin yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Golü yedik ilk dakikalarda. İstediğimiz, beklediğimiz gibi değildi o. Çabuk reaksiyon verdik. İkide iki yapmak istiyorduk, yaptık. Dünya Kupası'na playofflardan gideceğiz. Seri başı değiliz, güçlü rakipler var ama Dünya Kupası'na gitmek istiyorsak onlardan birini elememiz gerekiyor. Kötü günleri bıraktık. İnşallah ilerleyen günlerde play-off'lardan Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.

"BİZ BUNLARA ALIŞTIK"

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golün asistini yapan Hakan Çalhanoğlu ise Kuntz'un kendisini övdüğünü belirtirken, "Hocamız 'Maçın en iyisisin, dışarıdan gelen seslere kulak asma, sen bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dedi. Ben de 'Takmıyorum' dedim. Biz bunlara alıştık. Biz her zaman en iyi şekilde takıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öyle bir diyalog geçti. Hocama teşekkür ediyorum. Beni istediğim pozisyonda oynatıyor. Burada çok rahatım. Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arası bir pozisyon. Gençler halledecek artık önde işleri. Hepsi istekli, arzulu. Biz çok iyi takımız, inşallah önümüzdeki maçlarda da göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.