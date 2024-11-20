UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderlik için avantajlı bir şekilde sahaya çıkan ay-yıldızlılar, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Galler'in İzlanda'yı 4-1 mağlup etmesiyle birlikte A Milliler, grubu lider tamamlama fırsatını kaybederek Play-off elemelerine kaldı.
Söz konusu mağlubiyetinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın performansı ve tercihleri eleştirilerin odağına yerleşirken, milli takım için beklenmedik bir çağrı gündeme geldi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından eski teknik direktörü Fatih Terim ile bir fotoğraf paylaşarak, "Çare Terim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo'dan dikkat çeken ''Fatih Terim'' paylaşımı - Son Dakika
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