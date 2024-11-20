Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo\'dan dikkat çeken \'\'Fatih Terim\'\' paylaşımı

Spor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderlik için avantajlı bir şekilde sahaya çıkan ay-yıldızlılar, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Galler'in İzlanda'yı 4-1 mağlup etmesiyle birlikte A Milliler, grubu lider tamamlama fırsatını kaybederek Play-off elemelerine kaldı.

MONTELLA ELEŞTİRİLDİ

Söz konusu mağlubiyetinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın performansı ve tercihleri eleştirilerin odağına yerleşirken, milli takım için beklenmedik bir çağrı gündeme geldi.

"ÇARE FATİH TERİM"

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından eski teknik direktörü Fatih Terim ile bir fotoğraf paylaşarak, "Çare Terim" ifadelerini kullandı.