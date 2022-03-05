Karadeniz Bölgesi satranç turnuvasında buluştu - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi satranç turnuvasında buluştu

05.03.2022 14:47
Karadeniz Bölgesi satranç turnuvasında buluştu

ORDU (İHA) – Ordu'nun Ünye Belediyesi, gençleri satranç turnuvasında buluşturdu.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Ünye Belediyesi, gençleri satranç turnuvasında buluşturdu.

01-07 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bir dizi etkinlikler organize eden Ünye Belediyesi hafta sonu gençlere yönelik satranç turnuvası düzenledi. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde bugün başlayan turnuvada Ordu, Trabzon, Giresun ve Samsun illerinden gelen 7-18 yaş arasında 200'den fazla sporcu 12 farklı kategoride yarışıyor.

"Gençlerimizi sağlıklı gelişimine önem veriyoruz"

Turnuvanın açılışına katılan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bağımlılıkla mücadele noktasında farkındalığın oluşması için biz de Yeşilay Haftası kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte bu turnuvayı düzenledik. Yeşilay Haftası sadece farkındalığı oluşturmak içindir. Yılın 365 günü bağımlılıkla ilgili mücadele devam etmektedir. Gençlerimizin, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sunan bu tür etkinlikleri bundan sonra da gerçekleştireceğiz. Günümüzde sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıkların yanı sıra teknolojik bağımlılık da arttı. Özellikle teknolojik bağımlılığı çocuklarımızı ve gençlerimizi bireyselliğe ve sanal dünyaya iterken, biz istedik ki satranç turnuvası ile birlikte birbiriyle etkileşimlerini ve aynı zamanda hafızalarının gelişimlerine katkı sunalım. Böylelikle çocuklarımız sanal dünyadan uzak bir etkinliğin içinde bulunacaktır. Katılan çocuklarımıza başarılar diliyorum. Turnuvamız hayırlı olsun" diye konuştu.

Turnuva'nın finali pazar günü yapılacak

Başkan Tavlı, konuşmasının ardından bir öğrenci ile satranç turnuvasının startını verdi. Yapılan eşleşmelerin ardından yarışmacılar satrancın yapılacağı alana alınarak turnuva başlatıldı. Turnuvanın ödül töreni ise tüm grupların maçlarının tamamlanmasının ardından 06 Mart Pazar günü akşam Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak. - ORDU

Karadeniz Bölgesi satranç turnuvasında buluştu
Karadeniz Bölgesi satranç turnuvasında buluştu
Karadeniz Bölgesi satranç turnuvasında buluştu
Karadeniz Bölgesi satranç turnuvasında buluştu
Karadeniz Bölgesi satranç turnuvasında buluştu

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Ünye Belediyesi, Yeşilay Haftası, Mart, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karadeniz Bölgesi satranç turnuvasında buluştu - Son Dakika


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