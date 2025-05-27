Karagümrük-Bandırma Final Hakemleri Belli Oldu

FATİH Karagümrük ile Bandırma Spor arasında oynanacak olan 1'inci Lig Play-Off Final müsabakasının hakemleri belli oldu.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.