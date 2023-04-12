Trabzonspor'dan büyük hamle! Andrea Pirlo ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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Trabzonspor'dan büyük hamle! Andrea Pirlo ile prensip anlaşmasına vardı

12.04.2023 15:22

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın izniyle Andrea Pirlo ile görüşme gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ilk toplantıdan olumlu bir sonuç aldıklarını açıkladı. İtalyan hoca, büyük bir aksilik olmazsa Trabzonspor'un başına geçecek.

Trabzonspor'da Andrea Pirlo döneminin başlaması an meselesi. Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın izni dahilinde Andrea Pirlo ile görüşme gerçekleştirdi.

Trabzon'da sıcak saatler! Andrea Pirlo ile prensipte anlaşıldı

OLUMLU GEÇTİ

Başkan Doğan ve Pirlo'nun yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. İtalyan hocanın büyük bir aksilik çıkmazsa Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı ifade ediliyor.

Trabzon'da sıcak saatler! Andrea Pirlo ile prensipte anlaşıldı

SERGEN YALÇIN OLMADI

Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'la uzun bir görüşme gerçekleştiren Trabzonspor, istediği sonucu alamadı. Yalçın, önümüzdeki sezon takım çalıştırmayı düşündüğünü ifade etti.

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Andrea Pirlo, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan büyük hamle! Andrea Pirlo ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan büyük hamle! Andrea Pirlo ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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