Trabzonspor'da Andrea Pirlo döneminin başlaması an meselesi. Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın izni dahilinde Andrea Pirlo ile görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Doğan ve Pirlo'nun yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. İtalyan hocanın büyük bir aksilik çıkmazsa Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı ifade ediliyor.
Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'la uzun bir görüşme gerçekleştiren Trabzonspor, istediği sonucu alamadı. Yalçın, önümüzdeki sezon takım çalıştırmayı düşündüğünü ifade etti.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan büyük hamle! Andrea Pirlo ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika