Karagümrük, Candan Başkale\'yi Transfer Etti

1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Belçika ekiplerinden Westerlo'da forma giyen Candan Başkale ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip son olarak Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen 21 yaşındaki Candan Başkale'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp açıklamasında "Candan Başkale'ye ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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