Karagümrük, Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Karagümrük, Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı

20.07.2022 00:57
Karagümrük, Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı

Fatih Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli oyuncu Colin Kazım Richards ile anlaştı.

Fatih Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli oyuncu Colin Kazım Richards ile anlaştı. Kazım, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul ekibine imza atacak.

Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, takımı adına 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Türkiye'de en son 2014 yılında Bursaspor forması giyen Colin Kazım Richards, 8 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmüş olacak.

553 maçta 91 gol, 46 asist

Kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan 36 yaşındaki santrfor, Türkiye ve İngiltere dışında, Fransa, Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya liglerinde de oynadı. Futbol kariyeri boyunca 553 maça çıkan Colin Kazım, 91 gol atıp, 46 da asist yaptı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Colin Kazım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

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