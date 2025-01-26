Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ogün Kamacı
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Beklevic, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Johnson, Camacho (Dk. 63 Berkay Dabanlı), Göktan Gürpüz (Dk. 90+2 Ahmet Sivri), Dovedan (Dk. 76 Muhammed Mert), Wesley
Ahlatcı Çorum FK: Hüseyin Akınay, Toure, Landre (Dk. 63 Burak Süleyman), Kadir Seven, Kerem Kalafat (Dk. 75 Catic), Tunahan Ergül (Dk. 63 Eren Karadağ), Atakan Akkaynak (Dk. 84 Atakan Cangöz, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Suat Kaya (Dk. 84 Atila Turan), Verheydt
Gol: Dk. 23 Johnson (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 52 Wesley, Dk. 70 Johnson (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 74 Göktan Gürpüz, Dk. 75 Atakan Çankaya, Dk. 90+9 Furkan Beklevic (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 26 Suat Kaya (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Karagümrük, Çorum'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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