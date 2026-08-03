Karagümrük, Dorukhan Toköz ile Anlaştı - Son Dakika
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Karagümrük, Dorukhan Toköz ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı. Dorukhan Toköz'e ailemize 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbol kariyerine Eskişehirspor'da başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor formalarını giydi.

1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fatih Karagümrük, transfer döneminde bugüne kadar tecrübeli futbolcular Manolis Siopis, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Aleksandar Pesic, Robin Yalçın, Marco Silvestri ve Ramazan Civelek gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Dorukhan Toköz, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, Dorukhan Toköz ile Anlaştı - Son Dakika

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