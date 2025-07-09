Karagümrük, Enzo Roco ile Anlaştı

FATİH Karagümrük, 32 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, savunmaya takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden renklerine bağladı. Fatih Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli savunma oyuncusu Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Enzo Roco'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2020-2021 sezonunda Fatih Karagümrük'te forma giyen 32 yaşındaki savunmacı, Türkiye'de Beşiktaş'ta da oynamıştı.