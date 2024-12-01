Karagümrük, Erokspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Karagümrük, Erokspor'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

01.12.2024 22:22
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Selim Şenöz

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı, Çağtay Kurukalıp, Daniel Johnson, Marius Tresor Doh, Göktan Gürpüz (Flavio Paoletti dk. 75), Atakan Çankaya, Didier Lamkel, Joao Camacho, Wesley

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Emir Tintiş, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Adnan Uğur, Nikola Dovedan, Muhammed Mert, Ahmet Sivri, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: David Sassarini

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Sakıb Aytaç, Metehan Mert, Francis Nzaba, Mücahit Albayrak (Berkay Aydoğmuş dk. 89), Tugay Kacar, Oscar Pinchi (Alper Karaman dk. 73), Ryan Jack (Abuzer Gaffar Toplu dk. 89), Hamza Catakovic, Junior Fernandes (Altar Han Hidayetoğlu dk. 73), Furkan Orak (İdris Furat dk. 55)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Janne-Pekka Laine, Jair Tavares Silva, Sefa Narin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Wesley (dk. 81) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Atakan Çankaya (Karagümrük), Abuzer Gaffar Toplu (Esenler Erokspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karagümrük, Erokspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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