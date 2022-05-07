Karagümrük Göztepe maçının VAR'ı Kadir Sağlam - Son Dakika
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Karagümrük Göztepe maçının VAR'ı Kadir Sağlam

07.05.2022 11:28
Karagümrük Göztepe maçının VAR'ı Kadir Sağlam

Fatih Karagümrük'ün bugün sahasında oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Fatih Karagümrük'ün bugün sahasında oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Selahattin Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. Sağlam'a AVAR olarak Koray Gençerler ve Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek. - İSTANBUL

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Fatih Karagümrük, Kadir Sağlam, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karagümrük Göztepe maçının VAR'ı Kadir Sağlam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karagümrük Göztepe maçının VAR'ı Kadir Sağlam - Son Dakika
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