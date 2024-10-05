Karagümrük, Sakaryaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Karagümrük, Sakaryaspor'u 4-0 Yendi

Fatih Karagümrük, 1. Lig 8. haftasında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Wesley ve Camacho attı.

05.10.2024 21:09
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Fernando'dan topu kapan Daniel Johnson'un, ceza sahasına doğru topla ilerleyerek yay üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

22. dakikada Murat'ın sağ taraftan ortasında Emre Demir altıpastan kafayla çevirdi. Yakın mesafeden Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda kaleci Emre Bilgin topu çelmeyi başardı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

41. dakikada Çağtay'dan aldığı pasla ceza yayı önünde topla buluşan Göktan, bekletmeden ceza sahasına koşu yapan Wesley'e pasını aktardı. Wesley'in vuruşunda kaleci İsmail'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

51. dakikada Sakaryaspor'da Erdi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından kısa düşen pasında topu kontrol eden Wesley, şutunu çekerken kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada sağ tarafta topla buluşan Lamkel Ze, ceza sahasına topu ortaladı. Kale önüne hareketlenen Camacho'nun altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

73. dakikada Göktan'ın savunma arkasına pasında Lamkel topla ceza sahasına girdi. Kaleci İsmail'i de çalımlayan Lamkel meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 3-0

75. dakikada hakeme itirazda bulunan Salih Dursun sarı kart gördü. Hakeme itirazını sürdüren Salih, hakem Ömer Faruk Turtay tarafından direkt kırmızı kart gördü.

86. dakikada Sakaryaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın hatasında topu kapan Paoletti, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 4-0

90+2. dakikada ceza sahasına giren Dylan Saint-Louis'in vuruşunda kaleci Emre, ayaklarıyla topu çelerken ikinci hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Selahattin Altay

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya (Yiğit Efe Demir dk. 88), Berkay Dabanlı, Papy Djilobodji (Anıl Yiğit Çınar dk. 84), Çağtay Kurukalıp, Daniel Johnson (Flavio Paoletti dk. 77), Marius Tresor, Lamkel Ze (Nikola Dovedan dk. 77), Göktan Gürpüz (Adnan Uğur dk. 84), Camacho, Wesley

Yedekler: Furkan Bekleviç, Emir Tintiş, Ahmet Sivri, Baran Demiroğlu, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Şenol Can

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Engin Can Aksoy dk. 84), Murat Cem Akpınar (Nsana Simon dk. 84), Rayan Aabid, Fernando, Emre Demir (Kahraman Demirtaş dk. 77), Mendy Mamadou (Muhammed Himmet Ertürk dk. 77), Mustafa Pektemek (Dylan Saint-Louis dk. 84)

Yedekler: Yusuf Aklan, Volkan Eğri, Ennur Totre, Abdel Rashid Zagre, Ali Uğurhan Uğurlu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Wesley (dk. 41), Camacho (dk. 54), Lamkel Ze (dk. 73), Paoletti (dk. 86) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Salih Dursun (dk. 75) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Çağtay Kurukalıp, Lamkel Ze (Fatih Karagümrük), Cebrail Karayel, Emre Demir (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karagümrük, Sakaryaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

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