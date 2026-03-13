Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Şok Yenilgi
Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Şok Yenilgi

13.03.2026 23:30
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek ligde kalma umutlarını artırdı, başkan Hurma açıklama yaptı.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Bugün rakibe hiç pozisyon vermedik. Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı. Bu sebeple çok mutluyum" dedi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lige tutunmak için böyle bir sürprize ihtiyaçları olduğunu belirten Süleyman Hurma, "Açıkça konuşmak gerekirse puan durumundaki yerimiz vahim ve kötü. Bu sezon istediğimiz ivmeyi yakalayamadık. Aslında Ankara'da oynadığımız Gençlerbirliği maçı hariç bütün maçlarda oyuna ortaktık. Maalesef istediğimiz sonuçlar olmadı. Bugün rakibe hiç pozisyon vermedik. Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı. Bu sebeple çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN EN DEZAVANTAJLI OLAN TAKIM BİZİZ'

Bundan sonraki maçlarda da galibiyetler almaları gerektiğini belirten Hurma, "Ben diğer tarafa bakmamaya çalışıyorum. Oraya bakınca motivasyonumu kaybederim. Biz ligin en altındayız. Oyuncularla konuştuk hep, biz hazır olabilirsek bize şans mutlaka gelecek dedik. Önemli olan bizim hazır olmamızdı. Bugün hazırdık ve şansımızı değerlendirdik. Bundan sonraki maçlarda da benzer şeyler yapmak zorundayız. Şu anda diğer rakiplerimize bakarsak en dezavantajlı olan takım biziz" sözlerini kullandı.

'DOĞRU REKABETİN SAĞLANMASI İÇİN MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR'

Başkan Süleyman Hurma sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu hakemler bizim hakemlerimiz. Ama Türkiye'de bütün takımlara karşı maç yönetmek imkansız. Türkiye'de herkes haksızlık istiyor. Herkes kendisine haksızlık istiyor. Bu çocuklar da bizim çocuklarımız olduğuna göre herkesin istediğini veriyor. Adalet istiyor isek, doğru rekabetin sağlanması için mücadele etmemiz gerekiyor. Ne söylesek bir yere çekiliyor. 35 senedir ben konuşuyorum. Hep zayıf olan, mazlum olan tarafta oldum. Sert konuştum, iyi konuştum, düşünce ürettim ama bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Çünkü toplum hakemlerin haksızlık yapmasını istiyor, onlar da yapıyor. Kimse adalet falan demesin."

Kaynak: DHA

