Karagümrük'ten Fırtına Gibi Galibiyet - Son Dakika
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Karagümrük'ten Fırtına Gibi Galibiyet

Fatih Karagümrük, 1. Lig 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti.

09.11.2024 18:39
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FATİH Karagümrük, 1'inci Lig'in 12'nci haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

1'inci Lig'in 12'nci haftasında Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Arif Dilmeç ve Barış Çiçeksoyu üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 5'inci dakikada Djilobodji'nin golüyle öne geçti: 1-0. Baskılı oyununa devam eden kırmızı-siyahlılar 12'nci dakikada Camacho'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. 24'üncü dakikada penaltı kazanan Fatih Karagümrük'te topun başına geçen Johnson penaltıyı kaçırdı. Konuk ekip 34'üncü dakikada Mert Altıntaş'ın attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1. Gole hemen karşılık veren ev sahibi ekip, 36'ncı dakikada Göktan Gürpüz'ün fileleri havalandırmasıyla farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1. Fatih Karagümrük, 45+3'üncü dakikada Lamkel Ze'nin attığı golle skoru 4-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. 49'uncu dakikada Göktan Gürpüz kendisinin 2 takımının 5'inci golünü kaydetti: 5-1. Kırmızı-siyahlılar, 69'uncu dakikada Wesley'in penaltıdan attığı golle skoru 6-1'e getirdi. Konuk ekip Yeni Malatyaspor'da 90'ıncı dakikada Mehmet Taştan direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 21 yaparken, Yeni Malatyaspor ise -3 puanda kaldı.

Karagümrük, 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Erzurumspor'u konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

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