Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde devam etti.
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalıştı.
Fatih Karagümrük, saat 18.00'de Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ile kamp merkezindeki sahada hazırlık maçı yapacak.
Son Dakika › Spor › Karagümrük'ten Kocaelispor'a Hazırlık - Son Dakika
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