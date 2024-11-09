Karagümrük'ten Şahane Galibiyet - Son Dakika
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Spor

Karagümrük'ten Şahane Galibiyet

Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek maç sonrası taraftara teşekkür etti.

09.11.2024 18:44
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen kendilerini desteklemeye gelen taraftara teşekkür ederek, "Golü erken bulunca farka gittik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Soğuk havaya rağmen kendileri destekleme gelen Karagümrük taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Canel, "Oyunun başından sonuna kadar hakim olan bizdik. Golü erken bulunca farka gittik. Bir de kaçırdığımız penaltı var. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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