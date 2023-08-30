Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Icardi'den alkışlanacak hareket - Son Dakika

Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Icardi'den alkışlanacak hareket

Son Güncelleme: 30.08.2023 16:24

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Arjantinli golcünün bu hareketi sevenlerinin takdirini kazandı.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Icardi, saha içinde yaptıkları kadar saha dışında da yaptığı hareketlerle adından söz ettiriyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

ICARDI'DEN 30 AĞUSTOS PAYLAŞIMI

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Yıldız golcü paylaşmına, "101. yıl dönümünde Zafer Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

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Son Dakika Spor Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Icardi'den alkışlanacak hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Icardi'den alkışlanacak hareket - Son Dakika
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