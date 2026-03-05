Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları Karaman'da sona erdi.
Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakalara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 55 ilden 343 sporcu katıldı.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Son Dakika › Spor › Karaman'da Judo Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
