Kanseri yenen milli sporcunun hayatında "pes etmek" yok - Son Dakika
Üye Girişi

Kanseri yenen milli sporcunun hayatında "pes etmek" yok

20.08.2022 11:09
Kanseri yenen milli sporcunun hayatında "pes etmek" yok

Karaman'da yaşayan Şevval Çelik, 12 yaşında yakalandığı kemik kanserini yendikten sonra beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı oturarak voleybolda milli takıma yükselmenin gururunu yaşıyor.

Karaman'da yaşayan Şevval Çelik, 12 yaşında yakalandığı kemik kanserini yendikten sonra beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı oturarak voleybolda milli takıma yükselmenin gururunu yaşıyor.

Sol bacağında 2015'te ağrı ve şişlik oluşması üzerine hastaneye giden Çelik'e, yapılan tetkikler sonucu kemik kanseri teşhisi konuldu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kemoterapi almaya başlayan Çelik, hastalığı nedeniyle diz kapağıyla birlikte bacağının üst kaslarını da kaybetti. Çelik, çocuk onkoloji servisinde bir yıl boyunca gördüğü zorlu tedavi ile hastalığı yendi.

Karaman Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Çelik, öğretmeninin yönlendirmesiyle ilgilenmeye başladığı oturarak voleybolda başarı yakaladı.

Milli takım formasını terletmenin gururunu yaşayan Çelik, azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek oluyor.

"Kanseri yenebilmek için hiç pes etmedim"

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 19 yaşındaki Çelik, AA muhabirine, milli takımdaki ilk kampı olduğunu, çok büyük tecrübe kazandığını söyledi.

Günde çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını anlatan Çelik, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Şampiyonalarda çok iyi dereceler elde edeceğimize inanıyoruz. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah dereceye girmek istiyoruz." dedi.

Çelik, kansere yakalandığında yaşının küçük olduğunu, ailesinin ilk başta hastalığını kendisine söylemediğini belirtti. Kanserin bile ne olduğunu bilmediğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Belirli zamanlarda ilaçlar almaya başladım. Bunlar saçlarımı ve kaşlarımı döktü. İlaçları içtikten sonra yemek yiyemiyordum, su içemiyordum. Durumum daha da kötüye gitti, yoğun bakım süreci geçirdim. Üç gün yoğun bakım sürecinin ardından her şey artık benim için bambaşkaydı. Hayatım altüst olmuştu. Çok zor bir sürecin beni beklediğini anladım. Yanımda kalan birçok çocuk hayatını kaybetti. Ben kanseri yenebilmek için hiç pes etmedim ve çok direndim. Üç ameliyatın ardından diz kapağımı aldılar, ailemin de desteğiyle kanseri yendim. Voleybol oynayarak da hayata döndüm."

"Milli takımda kalıcı olmak istiyorum"

Hastalığı yendikten sonra kendisi için yeni bir sürecin başladığını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Gerçekten kendimi çok güçlü hissediyordum. Kanseri yenmek, hiç kolay bir şey değil. Yaşımdan çok çok olgun hissediyordum. Kendi gücümün ne denli büyük olduğunu hissettim. Bu süreçte evde eğitim aldım. Ardından normal okul hayatıma devam ettim. Beden eğitimi öğretmenim beni oturarak voleybol sporuna yönlendirdi, kendimi geliştirdim. Şu anda milli takımdayım, bu bana çok büyük gurur veriyor. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum"

Milli Takım Başantrenörü Mesut Sevim ise milli sporcu Şevval Çelik'in sıcak kanlı, dinamik ve çok başarılı bir sporcu olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Denizlili sporcular şampiyonluk için pedal çevirecek Denizlili sporcular şampiyonluk için pedal çevirecek Ampute Milli Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde Erzurum'da kampa girdi Ampute Milli Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde Erzurum'da kampa girdi
Kaynak: AA

Milli Takım, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanseri yenen milli sporcunun hayatında 'pes etmek' yok - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:09:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kanseri yenen milli sporcunun hayatında "pes etmek" yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement