Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde yaz futbol kursu açıldı - Son Dakika
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Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde yaz futbol kursu açıldı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde yaz futbol kursu açıldı
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Karaman İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Kazımkarabekir ilçesinde çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri ve sporla iç içe bir yaşam alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlenen ücretsiz yaz futbol kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Karaman İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Kazımkarabekir ilçesinde çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri ve sporla iç içe bir yaşam alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlenen ücretsiz yaz futbol kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Kazımkarabekir Futbol Sahasında düzenlenen programa, Kazımkarabekir Kaymakamı Mücahit Zıvlak, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Alanlı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şakir Çolak, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Serdar Yılmaz ve Kazımkarabekir İlçe Özel İdare Müdürü Esra Çelik katıldı.

Protokol üyeleri, açılış programı kapsamında devam eden futbol antrenmanlarını sahada takip ederek öğrenciler ve antrenörlerle bir araya geldi. Alanında uzman antrenörlerden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan katılımcılar, çocuklarla bir süre sohbet ederek spor faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Program sonunda sporculara tatlı ikramı yapıldı.

Karaman İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Kazımkarabekir ilçesinde hayata geçirilen yaz futbol kursunda, 7-12 yaş grubundaki yaklaşık 40 öğrenci, alanında uzman antrenörler eşliğinde futbol eğitimi alıyor.

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı, takım ruhu, disiplin ve spor bilinci kazandırmayı amaçlayan kurs kapsamında antrenmanlar düzenli olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Kazımkarabekir, Karaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde yaz futbol kursu açıldı - Son Dakika

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