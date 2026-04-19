Karaman: \'Maçın Analizi Berbat\'

19.04.2026 22:07
Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Pendikspor maçının analizinin mümkün olmadığını söyledi.

Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörü Hikmet Karaman, "Maçın analizi yok, maçın analizi berbat bir durum. Bu kadar." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor maçın ardından açıklama yapan Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sergilenen oyundan memnun olmadığını ifade ederek, "Buradan tüm oyuncularıma da sesleniyorum. Kamuoyunda oyuncularımızla ilgili de negatif konuşmak doğru değil ama bu maçın nesinin analizini anlatacağım ben burada? Neyin analizini anlatacağım? Bir hedef için geldik buraya. Özellikle önümüzdeki sezonun plan ve projesi ama az da olsa play-off şansımız vardı." ifadelerini kullandı.

Takım olmanın ve takım ruhu taşımanın farklı bir durum olduğunu belirten Karaman, "Birlikte hareket etmek, birlikte kazanmak, birlikte kaybetmek. Futbol hatalar oyunu ama istek ve ruh başka bir şey. Dolayısıyla bazen de yetenek sadece bu değil, bazıları da yeteneklerinde sınırlı. Şampiyonluğa oynamak başka bir form. Maçın analizi yok, maçın analizi berbat bir durum. Bu kadar." diye konuştu.

Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise hedeflerinin play-off olduğunu vurgulayarak, "Play-off'lara oynuyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, kaliteli oyunculara sahip. Ama oyunun büyük bölümünde iyi oynayan, daha çok pas yapan biz olduk. Sadece bir ikinci yarının ortasından itibaren biraz geriye yaslandık. Ondan sonra tekrardan zaten topa sahip olduk." şeklinde konuştu.

Aldıkları 1 puanın hedeflerine ulaşmalarında önemli olduğunu aktaran Kaloğlu, şöyle devam etti:

"1 puan evet deplasmanda bizim için iyi. Biz play-off'lar için yürümeye devam edeceğiz. Oyuncularımız çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler son dakikaya kadar. O yüzden onların mücadelelerinden, oyun anlayışından, hırslarından memnunum. Artık önümüzde bir Boluspor karşılaşması var. İnşallah onu da kazanıp play-off'larda olmayı da iyice garantilemek istiyoruz."

Kaynak: AA

