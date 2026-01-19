Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus\'tan 9.8 milyon daha alacak
19.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo ve Juventus arasındaki maaş anlaşmazlığı hakkında Torino İş Mahkemesi kararını verdi. Juventus'un Ronaldo'ya ödeme yapmak zorunda olduğu 9,8 milyon euro miktarı kesinleşti.

Cristiano Ronaldo ile Juventus arasında uzun süredir devam eden maaş uyuşmazlığında kritik süreç tamamlandı. Corriere dello Sport'un haberine göre Torino İş Mahkemesi, daha önce verilen tahkim kararına Juventus'un yaptığı itirazı kabul etmedi. Böylece Juventus'un Ronaldo'ya ödemek zorunda olduğu 9,8 milyon euro kesinleşti.

"CARTA RONALDO" DOSYASINDA SON PERDE

Anlaşmazlık, 2021'de pandemi döneminde Juventus'un futbolcularıyla yaptığı maaş erteleme/feragat düzenlemesine dayanıyor. Kamuoyunda "Carta Ronaldo" olarak anılan belgede, Portekizli yıldızın brüt ücretinden 19,5 milyon euronun ileri tarihte ödenmesi öngörüldü. Haberde, bu tutarın kulüp bilançosuna işlenmediği ve Ronaldo'nun Manchester United'a transferinden sonra ödemenin yapılmadığı bilgisi yer aldı.

TAHKİM MİKTARI 19,5'TEN 9,8'E İNDİRDİ

Ronaldo, Eylül 2023'te Juventus'a karşı resmi süreci başlattı. Dosya tahkime taşınırken, Nisan 2024'te tahkim heyeti 19,5 milyon euro yerine 9,8 milyon euronun ödenmesine hükmetti. Kararda, Juventus'un oyuncuyu "bilerek yanıltma kastı olmadığı" değerlendirmesi öne çıktı.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ, DOSYA KAPANDI

Juventus, tahkim kararına karşı Torino İş Mahkemesi'ne başvurdu ancak mahkeme kulübün itirazını reddetti. Bu kararla birlikte 9,8 milyon euroluk ödeme yükümlülüğü yasal olarak kesinleşti ve dosya fiilen kapanmış oldu.

Cristiano Ronaldo, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:41:49. #7.11#
SON DAKİKA: Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.