Karatay Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Mücadele Edecek - Son Dakika
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Karatay Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Mücadele Edecek

Karatay Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi\'nde Mücadele Edecek
03.08.2025 12:31  Güncelleme: 12:32
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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Sporun Yıldızı Karatay' sloganıyla çocuklar ve gençlerin sporun önemini yaşattığını vurguladı. Karatay Belediyespor, TB2L'de Yeni Sezonda şehrimizi temsil edecek. Kılca, basketbol heyecanını artırmak için destek çağrısında bulundu.

Karatay Belediye spor, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele edecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Sporun Yıldızı Karatay" sloganının çocuklar ve gençler tarafından hakkıyla yaşatıldığını kaydetti. Heyecanlı bir yola girdiklerini aktaran Hasan Kılca, "Göreve geldiğimiz andan itibaren hemen spor kulübümüzü canlandırdık. Çok emek verdik, çocuklarımız da çok emek verdi. Şimdi bu başarıları görmek bizleri gururlandırıyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarda bir güzel haberimiz de basketbol takımımızdan geldi. Şimdi basketbolda yeni bir heyecana adım atıyoruz. Karatay Basketbol, yeni sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şehrimizi temsil edecek. Takımımıza, oyuncularımıza ve hocalarımıza TB2L'de başarılar diliyorum" dedi.

"Şehrimizin basketbol heyecanını artıracağız"

TB2L'de mücadele etmenin önemine değinen Kılca; "Bu ligde yer almak, sadece sportif bir başarı değil; aynı zamanda şehrimizin basketbol kültürünü daha ileri taşımak adına büyük bir adımdır. Hedefimiz, sadece skor tabelasında değil; tribünlerde, altyapılarda ve şehrimizin her köşesinde basketbol heyecanını artırmaktır. Taraftarlarımızın desteğiyle TB2L'de güçlü bir sezon geçirmek ve üst liglere emin adımlarla yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Basketbolseverleri takıma destek olmaya davet eden Başkan Kılca, "TB2L, yalnızca sportif bir mücadele sahası değil, aynı zamanda Türk basketbolunun yaygınlaşması açısından önemli bir platformdur. Ben takımımıza başarılar diliyor; tüm basketbolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika Spor Karatay Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Mücadele Edecek - Son Dakika

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