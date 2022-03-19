Karatay Termal 1992 Konyaspor: 2-2 - Son Dakika

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Cengiz Cengiz, Mert Baykal, Metin YalçınŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner, Vedat, (Dk.63 Erkan), Behlül (Dk.54 Muhammed Enes), Emir Miray (Dk.54 Sinan), Feyyaz, Hüseyin (Dk.80 Muhammed Samed), Taner (Dk.47 Dilaver), Mustafa Durak, Fırat, Muhammed RaşitKARATAY TERMAL 1992 KONYASPOR: Ahmet Sabri – Ahmet Önay, Adem, Fuat (Dk.74 Feridun), Nafican, Batuhan (Dk.89 Cihan), Salim (Dk.87 Mustafa Apardı), Hacı Ömer (Dk.74 Fatih), Mehmet (Dk. 87 Ali), Eyyüp, CanSARI KARTLAR: Muhammed Raşit, Mustafa Durak (Şanlıurfaspor) Mehmet, Salim (Karatay Termal 1992 Konyaspor)GOLLER: Dk.57 ve 65 Sinan (Şanlıurfaspor) Dk. 3 ve 33 Adem (Karatay Termal 1992 Konyaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 29'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Karatay Termal 1992 Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.3'üncü dakikada Salim'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Adem, topa kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.33'üncü dakikada ceza alanında kaleciyle baş başa kalan Adem, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2,57'nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Sinan'ın sert şutu ağlara gitti: 1-2.
65'inci dakikada Fırat'ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sinan'ın uzaktan sert şutu filelerle buluştu: 2-2.
Kaynak: DHA
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