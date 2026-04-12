Karate Milli Takımı 3 Madalya ile Döndü - Son Dakika
Karate Milli Takımı 3 Madalya ile Döndü

Karate Milli Takımı 3 Madalya ile Döndü
12.04.2026 17:11
Türk Karate Milli Takımı, Çin'deki Karate One Premier Lig'de 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türk Karate Milli Takımı, Çin'de düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarını 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Çin'in Sıçuan eyaletinin Lışan şehrinde 10-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarına 60 ülkeden 330 sporcu katıldı.

Milli karateciler, final müsabakalarında 2 sıklette altın, 2 sıklette bronz madalya için mindere çıktı.

Erkekler 60 kiloda Nuri Kılıç, 75 kiloda Enes Bulut altın madalya, kadınlar 61 kiloda Fatma Naz Yenen bronz madalya kazandı.

Milliler, 3 madalyayla genel klasmanda birinci oldu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, kafileye müsabakalarda eşlik eden Çıngdu Başkonsolosu Uğur Öztürk aracılığıyla telefonda görüşerek Milli Takım yetkililerini ve madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karate Milli Takımı 3 Madalya ile Döndü - Son Dakika

SON DAKİKA: Karate Milli Takımı 3 Madalya ile Döndü - Son Dakika
