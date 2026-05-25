Karate Milli Takımı\'ndan Başarı!

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nı; 3'ü altın, 6'sı gümüş olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamlayan Karate Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ülkemize 3 altın, 6 gümüş olmak üzere toplam 9 madalya kazandıran Karate Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Madalya kazanan milli karatecilerimizin başarılarının devamını diliyorum."